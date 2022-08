The Stranger by the Shore: il film anime boys love è ora disponibile su Crunchyroll

Come era stato annunciato in occasione del Crunchyroll Expo 2022, oltre che a un catalogo sempre più vasto di serie anime, la piattaforma streaming di proprietà Sony sta cercando di ampliare l'offerta dedicata agli anime movie. A tal proposito arriva oggi The Stranger by the Shore, disponibile alla visione con sottotitoli in italiano.

Attraverso un comunicato diffuso sulle proprie pagine ufficiali, Crunchyroll ha reso noto che da quest'oggi The Stranger by the Shore è disponibile alla visione in streaming. Ispirato all'omonimo manga boys love di Kanna Kii, la pellicola è diretta da Akiyo Ohashi e prodotta dallo studio d'animazione Studio Hibari. Vi ricordiamo che ad agosto sono arrivate tante altre novità su Crunchyroll.

La trama di The Stranger by the Shore segue le vicende di Shun Hashimoto, un ragazzo che sogna di diventare uno scrittore di romanzi, e di Mio Chibana, un ragazzo che ha da poco subito un lutto. Entrambi si trovano su un'isola al largo di Okinawa per ragioni diversi. Shun è fuggito dalla sua famiglia dopo aver fatto coming out, mentre Mio fugge dalla tristezza ammirando il panorama marittimo dalla panchina su cui solitamente siede. Incuriositi l'uno dall'altro, proprio quando sta per nascere un'amicizia, Mio deve trasferirsi per gli studi. Tre anni dopo, Mio fa ritorno per fare chiarezza sui suoi sentimenti.

The Stranger by the Shore è un viaggio tra amore e amicizia, che affronta temi difficili come le insicurezze, l'accettazione da parte della propria famiglia e la paura. Senza correre dei rischi, non è però possibile ottenere qualcosa per cui vale la pena lottare.