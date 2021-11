The Strongest Sage with the Weakest Crest si mostra con un primo video promo

L'adattamento animato della light novel The Strongest Sage with the Weakest Crest è stato mostrato per la prima volta attraverso un video promozionale che ne svela la sigla d'apertura. Ecco tutte le informazioni sulla serie tratta dall'opera scritta da Shinkoshoto e illustrata da Huuka Kazabana.

Sul sito web ufficiale della trasposizione anime della light novel The Strongest Sage with the Weakest Crest è stato pubblicato un video promozionale che presenta la serie anime in arrivo sulla TV giapponese nel gennaio del 2022. In arrivo sul catalogo streaming di Crunchyroll, che lo trasmetterà in simulcast, è diretto da Noriaki Akitaya presso J.C. Staff. La clip promo, che trovate in alto, presenta anche la sigla di apertura "Leap of Faith", eseguita da fripSide. A occuparsi della ending sarà invece Yuki Nakashima con la sua "Day of Bright Sunshine".

La serie segue l'avventura di Mathias, il saggio più potente al mondo che decide di reincarnarsi per ottenere ancora più potenza. In seguito alla sua rinascita, il protagonista scopre con entusiasmo di essere giovane e fortissimo. Tuttavia, il mondo in cui è nato ha degli standard abissalmente poveri quando si tratta di magia. Il suo tentativo viene dunque etichettato come un misero fallimento. Toccherà a Mathias provare che tutti si sbagliano e che ha compiuto la scelta giusta.

La light novel di Shinkoshoto, inizialmente lanciata su un sito web, è stata serializzata dall'etichetta di GA Novel di SB Creative nel 2016. L'adattamento manga, invece, risale al 2017. E voi, conoscete questa serie e la seguirete su Crunchyroll?

Prima di salutarvi, vi lasciamo alle informazioni sulla serie anime di Tomodachi Game e a cinque anime isekai che non pensavate fossero realmente degli isekai.