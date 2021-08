The Suicide Squad: I protagonisti del film in versione manga disegnati da Junya Inoue

Dopo le ultime aggiunte alla Suicide Squad dei fumetti DC, vi segnaliamo questa collaborazione con il mangaka Junya Inoue, che ha deciso di ricreare una famosa scena della pellicola diretta da James Gunn.

Il nuovo film incentrato su Harley Quinn, Peacemaker, King Shark e gli altri sta riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico, trasponendo per il grande schermo alcuni dei personaggi più originali dei fumetti DC. In occasione della data di uscita giapponese di The Suicide Squad, l'account Instagram ufficiale del film ha condiviso su Instagram l'illustrazione che trovate in calce alla notizia: si tratta del disegno di Junya Inoue, che ha voluto ricreare lo scontro tra i protagonisti del film e Starro. Al centro del post troviamo King Shark, mentre insieme a lui sono presenti il personaggio interpretato da Margot Robbie e Idris Elba. Junya Inoue invece è famoso per essere l'autore di diversi manga di successo, tra cui il più recente è "Kaiju Defense Force".

L'artwork è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan del film, in poco tempo ha infatti ricevuto oltre 21 mila Mi Piace. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento alla notizia, nel frattempo la famosa azienda ha annunciato che il prossimo mese sarà dedicato ad un famoso supereroe della DC comics: si tratta di Robin.