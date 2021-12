The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye: annunciato il film anime della novel Sci-Fi

Di recente, l'editore giapponese Shogakukan ha annunciato che la novel The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye riceverà un adattamento animato. Il lungometraggio anime tratto dall'opera Sci-Fi di Mei Hachimoku e Kukka arriverà nel corso dell'anno nuovo.

Una delle light novel di maggior successo nel territorio giapponese sta ispirando un adattamento cinematografico anime. Il lungometraggio The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye arriverà nell'estate del 2022.

La novel scritta da Hachimoku e illustrata da Kukka si è classificata al nono posto della categoria bunkobon dell'edizione 2020 di Kono Light Novel ga Sugoi. Un adattamento anime è stato lanciato lo scorso anno sulla rivista Sunday GX di Shogakukan, oltre che sull'applicazione mobile Manga ONE dell'editore giapponese. La serie manga si concluderà con il quarto volume, di prossima uscita.

L'adattamento animato verrà diretto da Tomohisa Taguchi, regista di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, presso lo studio d'animazione CLAP. Al momento, non si ha alcuna informazioni su cast e staff a lavoro sul lungometraggio.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye racconta la storia Tono Kaoru, che dopo aver udito una voce, si ritrova di fronte al tunnel di Urashima, al cui interno si dice che le leggi dello spazio e del tempo non significhino nulla. Con gran sorpresa di Kaoru, il nuovo compagno di scuola Anzu hanaki promette di aiutarlo a sperimentare il misterioso tunnel. Ma cosa vorrà in cambio?

Vi lasciamo ad altri due progetti anime di prossima uscita, Migi to Dali e The Devi is a Part-Timer!! Stagione 2.