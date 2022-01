The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye: il film si presenta in una spettacolare visual

Una nuova immagine promozionale del progetto è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'adattamento cinematografico della light novel di Mokune Hachi e Kukka, Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi (The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye). Il comunicato ha confermato che il film è previsto per un'uscita nelle sale per l'estate 2022 in Giappone.

"Fin dal mio esordio come scrittore, ho sempre voluto fare un film. Vederlo avverarsi è ancora una nuova sorpresa per me. Sono molto grato a tutto il personale. 'Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi' è una storia di un ragazzo e una ragazza ambientata in un'estate ideale che ho sognato un giorno. Ho scritto la storia per essere un romanzo nostalgico e fragile. Sono già entusiasta della possibilità di farne un film d'animazione, in modo da poter approfondire l'estate ideale", ha dichiarato Mokune Hachi, autore dell'opera originale.

Una delle light novel di maggior successo nel territorio giapponese sta ispirando un adattamento cinematografico anime. Il lungometraggio The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye è stato annunciato lo scorso dicembre e arriverà nell'estate del 2022.

Hachi ha pubblicato il romanzo originale nel luglio del 2019, con illustrazioni di Kukka. Il romanzo si è classificato al nono posto nella "Categoria Bunkobon" del Kono Light Novel ga Sugoi! 2020 della casa editrice Takarajimasha, pubblicato nel 2019. L'opera ha anche ispirato un adattamento manga di Koudo, che è stato pubblicato sulla rivista Sunday GX di Shogakukan tra luglio 2020 e novembre 2021.

L'adattamento animato verrà diretto da Tomohisa Taguchi, regista di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, presso lo studio d'animazione CLAP. Al momento, non si ha alcuna informazioni su cast e staff a lavoro sul lungometraggio.

"Kaoru Tono ha sentito una voce: le leggi dello spazio e del tempo non significano nulla per il Tunnel Urashima. Se lo trovi, attraversa il tunnel e troverai il desiderio del tuo cuore dall'altra parte... in cambio di anni della tua stessa vita. La notte in cui Kaoru si trova davanti a un tunnel che assomiglia sospettosamente a quello descritto dalla voce, si ritrova a pensare a Karen, la sorella che ha perso in un incidente cinque anni prima. Con sorpresa di Kaoru, viene seguito dalla nuova studentessa appena trasferita Anzu Hanaki, che promette di aiutarlo a sperimentare il misterioso tunnel, ma cosa vuole da Kaoru in cambio - e cosa gli resterà da dare, dopo che il tunnel avrà finito con lui?"

