The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye: nuovo splendido PV per per l'attesissimo film

Le aspettative per la produzione cinematografica di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye sono altissime dal momento che la light novel originale, da cui è ispirata l'omonima pellicola, è tra le più ricercate nel Sol Levante. Studio CLAP, tuttavia, sembra essere riuscita nell'impresa stando ai primi filmati.

L'adattamento anime della novel sci-fi di Hachimoku e Kukka, dunque, approderà nei cinema del Giappone il prossimo 9 settembre. Le premesse per un successo al botteghino ci sono tutte, ipotesi rafforzate anche dal recente trailer promozionale, rilasciato nelle scorse ore e che potete ammirare in calce alla notizia, che evidenzia splendidi scenari e momenti che si preannunciano toccanti.

Per chi non avesse mai sentito parlare di The Tunnel of Summer, The Exit of Goodbye, la trama segue le vicende di Tono Kaoru che, dopo aver udito una voce misteriosa, decide di recarsi presso il tunnel di Urashima al cui interno, secondo le leggende, le leggi di spazio e tempo non contano nulla. Ma ad esplorare il tunnel non ci sarà solo Kaoru visto che Hanzu Hanaki, il nuovo compagno di scuola, ha deciso di accompagnarla. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il film è diretto da Tomohisa Taguchi (Bleach: Saga della Guerra Millenaria) e realizzato dallo Studio CLAP.

