The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye: svelato il nuovo trailer del film

Lo scorso dicembre è stato annunciato il film di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye, tratto dall'omonima graphic novel scritta da Mei Hachimoku e illustrata da Kukka. Un adattamento manga della novel conclusosi in 4 volumi totali ha esordito nel 2020 sulla rivista Sunday GX di Shogakukan, ed è disponibile su Manga Plus.

L'adattamento anime di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye, inizialmente previsto per l'estate 2022, è una produzione di studio CLAP. Le ultime notizie trapelate hanno svelato che il film esordirà ufficialmente nei cinema giapponesi il 9 settembre 2022, poco dopo la fine della stagione calda. Una key visual di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye è stata inoltre rilasciata negli scorsi mesi.

Lo studio CLAP ha appena rilasciato un nuovo trailer del lungometraggio, dalla durata di 30 secondi. Il canale YouTube di Anime PONY CANYON ci svela il breve video, che si incentra sui protagonisti Tono Kaoru e Anzu Hanaka. Le animazioni sembrano molto fluide e ben realizzate, ma è ancora presto per dare un giudizio.

The Tunnel of Summer, the Exit of Goodbye è una storia Sci-Fi che vede protagonista la giovane Tono Kaoru, che dopo aver sentito una strana voce si ritrova di fronte al Tunnel di Urashima, attorno a cui girano diverse voci e leggende. Assieme a lei, andrà a esplorare il tunnel anche il compagno di classe Anzu Hanaki, con cui non ha però un rapporto così stretto.