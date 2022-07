Il 9 settembre 2022 esordirà nei cinema giapponesi The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye, nuovo lungometraggio di Studio CLAP. Tratto dall'omonima light novel di successo di Hachimoku e Kukka, The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye è stato annunciato a dicembre 2021, lasciando molti fan davvero entusiasti.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye è una light novel sci-fi che vede protagonista Tono Kaoru, ragazza che decide di addentrarsi nel Tunnel di Urashima dopo aver sentito delle voci provenire dal suo interno. Attorno al luogo circolano molte leggende, ma fortunatamente Tono non sarà sola nell'esplorazione: ad accompagnarla arriverà Hanzu Hanaki, nuovo compagno di scuola della giovane.

Dopo lo splendido PV di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye ecco il nuovo trailer del film, che potete vedere in cima a questa notizia. Il breve video, dalla durata di un minuto, vede al centro dell'attenzione i due protagonisti Kaoru e Hanaki, e mette in mostra degli effetti visivi e dei colori a dir poco splendidi.

Nel trailer di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye è stata poi svelata "Preromance", traccia della colonna sonora ufficiale del film cantata da Eill, oltre ad altri membri del cast di doppiaggio in lingua giapponese. Nonostante in Italia la light novel sia tuttora inedita, in Giappone ha riscosso un grandissimo successo, portando così alle stelle l'attesa per il film anime di Studio CLAP.