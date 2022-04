The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: svelata la nuova key visual e parte del cast

Dopo il nuovo trailer di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, pubblicato ieri sul sito web del film, sono in arrivo altre novità. L'adattamento animato della light novel scritta da Mei Hachimoku e illustrata da Kukka esordirà il 9 settembre 2022, e i fan hanno già le aspettative molto alte per il nuovo prodotto di studio CLAP.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è una storia Sci-Fi che vede protagonista la giovane Tono Kaoru, che in un giorno d'estate si trova davanti al Tunnel di Urashima, attorno a cui girano strane voci. La ragazza deciderà di addentrarsi nel luogo, ma non sarà sola: ad accompagnarla troverà il compagno di scuola Anzu Hanaki, con cui non ha molta confidenza.

Proprio oggi è stata rivelata la nuova key visual del film, che vede i due protagonisti in piedi sulle rotaie del treno, con il cielo nuvoloso a promettere pioggia sopra di loro. Oltre all'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, sono stati annunciati diversi membri del cast: alla direzione del film troveremo Tomohisa Taguchi assieme a Kanji Miyake, mentre Tomomi Yabuki sarà il character designer. Seichi Tachikawa, Akio Hasegawa e Yasuhisa Kato si occuperanno delle animazioni, e della colonna sonora si occuperà Harumi Fuuki. Alla direzione artistica troviamo poi Yuuki Hatakeyama, assieme a Eiko Tsunado e Daiki Kuribayashi e Saori Goda, con quest'ultimo che gestirà i colori del film. Kou Hoshina dirigerà la fotografia con Akinori Mishima che si occuperà dell'editing. Satoki Iida sarà infine il sound director del film.

All'annuncio del film di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes i fan sono rimasti estasiati, visto che non si attendevano anche un film sulla light novel subito dopo il manga. Studio CLAP saprà regalare al pubblico un prodotto degno dell'opera originale?