The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: trama del film in uscita con Anime Factory

Era il 9 settembre 2022 quando The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha debuttato nei cinema giapponesi. Prossimamente l'opera arriverà nei cinema italiani grazie ad Anime Factory, offrendo la trama e lo staff del lungometraggio.

Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), è stato realizzato dallo studio CLAP (Pompo, la cinefila). Questo appassionante racconto mystery sci-fi, tratto dal pluripremiato romanzo di Mei Hachimoku e trasposto anche in versione manga, ha conquistato pubblico e critica vincendo il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023.

Secondo alcune voci, all’interno del tunnel Urashima le leggi dello spazio e del tempo perdono di significato. Se lo attraversi, dall’altra parte troverai quello che desidera il tuo cuore… in cambio di alcuni anni della tua vita. Quando una notte, Kaoru Tono si imbatte in un tunnel che tanto assomiglia a quello di cui ha sentito parlare, il ragazzo si ritrova a pensare a Karen, la sorella che ha perso in un incidente cinque anni prima. Indeciso sul da farsi, il ragazzo viene convinto a sperimentare il misterioso tunnel da Anzu, studentessa appena trasferitasi che si offre di accompagnarlo.

Disponibile il trailer di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye che è possibile visionare dall'articolo di fianco. I colori di quest'opera vi appassioneranno come il racconto stesso, ricco di colpi di scena e di fantascienza, senza mancare di sano romanticismo.

Una locandina del film, che vede al centro proprio i protagonisti Kaoru e Anzu, è disponibile all'interno della notizia. Le aspettative per The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye, visto il grande successo del romanzo, erano altissime e secondo il pubblico estero sono state assolutamente rispettate. Se il film vi ha incuriosito, non vi resta che aspettare i prossimi mesi per l'arrivo dell'opera al cinema in Italia!