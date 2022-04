The Unwanted Undead Adventurer: anime per il fantasy con il non morto protagonista

Negli ultimi anni, il mondo delle light novel ha sfornato tanti titoli, molti improntanti sul sottogenere isekai che sta dominando anche in TV, basti pensare al ritorno di The Rising of the Shield Hero con la seconda stagione. Ma non tutte le light novel fantasy ricadono in questo sottogenere, come dimostra The Unwanted Undead Adventurer.

Yu Okano collabora con il disegnatore Jaian da qualche anno ormai per Nozomanu Fushi no Bōkensha, conosciuto all'estero con il titolo inglesizzato di The Unwanted Undead Adventurer. La light novel originale è in corso dal 2016 ed è attualmente arrivata al decimo volume, confermando una serializzazione interessante e popolare. Grazie a ciò, la casa editrice ha potuto confezionare un adattamento manga, ma non è l'unica novità all'orizzonte.

È stato infatti annunciato l'anime di The Unwanted Undead Adventurer con un teaser trailer. L'avventuriero non morto si ritroverà a dover fare i conti con la sua nuova natura anche nel breve video disponibile in alto. L'annuncio è arrivato durante l'evento online Overlap Bunko 9TH Anniversary, durante il quale è stato distribuito il teaser.

Il venticinquenne avventuriero Rentt Faina va sempre a caccia di segreti e tesori. Purtroppo un giorno si imbatte in un drago che lo ingoia praticamente subito, condannandolo alla morte. O no? Improvvisamente, qualche tempo dopo, l'avventuriero riesce a uscire fuori dal drago ma con le sembianze di uno scheletro. Armato solo di spada e attrezzi, questo ghoul si deve fare largo nel mondo fantasy e cercare di ottenere di nuovo la propria forma umana e un posto nella società.

Come si deduce anche dalla trama, The Unwanted Undead Adventurer non è un isekai. L'illustratore della light novel Jaian ha pubblicato, per festeggiare l'annuncio, una key visual che potete osservare in basso.