The Unwanted Undead Adventurer: il teaser dell'anime svela gli artisti delle sigle

Il teaser di The Unwanted Undead Adventurer ha rivelato molti dettagli interessanti sulla serie, come il periodo di uscita e gli artisti che hanno composto le sigle di apertura e chiusura.

La serie è basata sulle light novel di Tsukiyo Okano, pubblicata da OVERLAP. Okano ha lanciato il titolo sul sito web Shōsetsuka ni Narō nel 2016 e OVERLAP sta pubblicando la serie cartacea con illustrazioni di Jaian dall'ottobre 2017. L'anime di The Unwanted Undead Adventurer è stato annunciato con un teaser trailer.

La storia segue le vicende di Rentt Faina, un avventuriero di venticinque anni che fa a pezzi i mostri da dieci anni. Tuttavia, senza molto talento per il lavoro, Rentt dà la caccia a Slime e Goblin ogni giorno per magre quantità di monete. Tutto questo cambia quando viene trasformato in scheletro. Rentt si ritrova così a essere un undead, un morto vivente, e deve imparare a cavarsela in un mondo che lo considera un mostro. Non è la prima opera con protagonista uno scheletro, se siete curiosi di scoprire altri anime con un personaggio principale non morto qui trovate la recensione della prima stagione di Overlord.

Il teaser ha rivelato che la sigla di apertura sarà "Immortal" del DJ/produttore musicale JUVENILE. L'ending sarà invece eseguito da Mao Abe, tuttavia il titolo sarà rivelato più avanti. L'anime è previsto per Gennaio 2024 e lo staff sarà composto da Noriaki Akitaya (Bakuman tutte e tre le stagioni, Slow Loop) regista presso CONNECT, Yukie Sugawara (Overlord tutte e quattro le stagioni) supervisionerà le sceneggiature della serie, e Takao Sano (The Honor Student at Magic High School, Restaurant to Another World) disegnerà i personaggi.

L'attesa per l'anime è già alta, e sarà interessante vedere come verrà accolto dai fan.