The Vampire Dies in No Time: i protagonisti si affrontano nel primo trailer

The Vampire Dies in No Time, manga di Itaru Bonnoki, è prossimo a ricevere un adattamento animato. Vediamo insieme il nuovo filmato che introduce i personaggi principali della storia comica.

Il cacciatore di vampiri Ronaldo presto dovrà scontrarsi col temuto Dralc del quale si dice che sia invincibile e che rapisca i bambini. Egli però scoprirà quanto in realtà il vampiro sia debole e rischi di morire ad ogni piccolo trauma riducendosi in polvere, dando così inizio alla storia la cui produzione è stata affidata allo studio Madhouse.

Dopo l'annuncio del nuovo anime di The Vampire Dies in no Time avvenuto a Novembre 2020, l'opera torna a far parlare di sé con un nuovo trailer, visibile in copertina a questa news, mostrato durante l'AnimeJapan 2021 che si sta svolgendo in questi giorni. In esso vengono mostrati diversi guerrieri della notte ed infine avviene l'incontro tra i due protagonisti.

La serie diretta da Hiroshi Koujina avrà inizio nell'Ottobre del 2021. Insieme al regista lavoreranno la sceneggiatrice Yukie Sugawara e la character designer Mayuko Nakano. Tra i membri principali del cast si ricordano Jun Fukuyama nei panni del protagonista, Dralc, e Makoto Furukawa interprete del cacciatore rivale.



