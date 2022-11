The Vampire Dies in No Time: nuove promo per la seconda stagione del demenziale anime

In The Vampire Dies in No Time un cacciatore di vampiri è alla ricerca di un pericoloso rapitore di bambini finché scoprirà che niente era come sembrava. Madhouse ha lavorato sull'adattamento anime del manga shonen di Itaru Bonnoki.

A seguirot dei 12 episodi nel 2021, già era nota la produzione della seconda stagione di The Vampire Dies in No Time indice del successo che ha riscosso la serie tra spettatori e distribuzione Crunchyroll.

Sul canale YouTube di FrontierWorks escono il 28 novembre 2022 ben due video promozionali per stuzzicare i fan del brand e alleggerire quanto aumentare le loro dosi di attesa per la seconda stagione.

Come emerge dai suddetti nuovi trailer di The Vampire Dies in No Time, Ayumu Murase interpreterà Mikazuki, un dampiro giunto a Shin-Yokohama per sterminare i vampiri. Jun Fukuyama, che doppia anche il personaggio principale Dralc, tornerà per eseguire la nuova sigla di apertura NEW DRAMA PARADISE. Il voice artist doppierà anche Eisuke Nikaido come rivela il nuovo trailer di Tsurune: The Linking Shot . TRD, la "unità vocale tecnologica" di Takayuki Kondō e Daisuke Ono, tornerà per eseguire la nuova sigla finale Cozy Crazy PARTY!. Hiroshi Koujina, già noto per l'apprezzato lavoro in Grenadier e Hunter x Hunter del 2011, lavora alla regia.

Nei video non mancano vecchie e nuove conoscenze della serie, momenti sopra le righe e una notevole dose di azione e comicità. The Vampire Dies in No Time 2 debutterà il 9 gennario 2023, voi lo seguirete? Che impressione vi siete fatti dai trailer? Diteci la vostra!