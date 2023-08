The Vampire Dies in No Time porta le storie sui vampiri ad un livello superiore

Gli spettatori degli anime hanno visto vampiri cattivi, demoni assetati di sangue e che devono essere assolutamente combattuti da abili spadaccini, ma in quanti hanno visto un vampiro divertirsi con il proprio cacciatore? The Vampire Dies in No Time presenta queste ultime caratteristiche.

Draluc , il vampiro titolare noto per morire abbastanza rapidamente, senza che lo status sia permanente, non rifiuta lo stile tradizionale di questo essere demoniaco. Estremamente somigliante all'estetica di Bela Lugosi , caratterialmente stravolge il personaggio senza alcun equilibrio. La sua personalità è edonistica e sfacciata e, per un vampiro di oltre 200 anni, è notevolmente immaturo nonostante la sua innata intelligenza.

La sua capacità di essere sia un supporto notevolmente importante per il suo partner , Ronaldo , un cacciatore di vampiri relativamente famoso, sia una costante spina nel fianco è una delle cose che rendono brillante questa commedia, la cui seconda stagione ha debuttato quest'anno .

Il loro rapporto è esclusivamente di livello domestico , con Draluc che cucina e pulisce e Ronaldo che prende le redini del capofamiglia. The Vampire Dies In No Time abbraccia momenti spesso ridicoli e stravolge tutto ciò che il pubblico conosceva sui vampiri prima di intraprendere la visione di questa serie.

I vampiri , in fondo, sono intrinsecamente esilaranti come concetto. Sebbene si comprenda che sono creature della notte infinitamente affascinanti e allettanti, come viene ben rappresentato in The Vampire Dies In No Time, le descrizioni originali dei vampiri vanno dall'orribile al ridicolo: essi hanno il loro fascino bizzarro ma hanno anche debolizze notevolmente strane.