The Vampire dies in no time riceverà un adattamento anime, è ufficiale

Weekly Shonen Champion, il celebre settimanale per ragazzi di Akita Shoten, ha confermato in data odierna l'adattamento anime di The Vampire dies in no time (Kyuuketsuki Sugu Shinu), il manga vampiresco a stampo comedy di Itaru Bonnoki. La rivista non ha rivelato ulteriori dettagli al di fuori del titolo.

L'opera originale conta attualmente 14 tankobon pubblicati, dal 2015 ad oggi. La serie, inedita in Italia, ha riscosso un buon successo in Giappone grazie alla sua vena demenziale ed al rapporto tra i due protagonisti.

Nel caso in cui non foste familiari con il manga, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Secondo il folklore, i vampiri dovrebbero avere alcune debolezze come l'aglio, le croci o la luce del sole. Draluc però è diverso, visto che è un vampiro debole a… tutto. Essendo un vampiro che ha paura di ogni cosa, Draluc si trasforma in cenere al minimo sussulto. Quando il suo castello viene distrutto decide però di farsi coraggio e fare squadra con il cacciatore di vampiri Ronaldo, in modo da affrontare i pericoli che gli si parano davanti ogni giorno".

