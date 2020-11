The Vampire dies in no time: rivelati cast e staff dell'anime

La pubblicazione dell'adattamento animato del manga comedy The Vampire dies in no time è in avvicinamento ed il settimanale Akita Shoten ha annunciato parte del cast e dello staff che ha preso parte alla produzione.

La serie tratta dal manga, popolare in patria, di Itaru Bonnoki narra le vicende di un cacciatore di vampiri intento a svelare il mistero di alcuni bambini rapiti che, trovandosi davanti una delle creature paranormali a cui da la caccia, scopre che quest'ultima è in realtà fragilissima e rischia di morire al minimo tocco e che i bambini non sono mai stati rapiti ma hanno invece trasformato la casa del vampiro in un parco giochi.

Nel corso del 2020 eravamo già venuti a conoscenza di un adattamento animato per The Vampire dies in no time la cui messa in onda è prevista per il 2021, ma solo ora è stato rivelato il cast.

Nel ruolo del vampiro Dralc ritroviamo Jun Fukuyama, che possiamo ricordare per aver interpretato in precedenza Koro-sensei da Assassination Classroom, mentre la voce del cacciatore di vampiri, Ronaldo, è stata affidata a Makoto Furukawa, che possiamo ricordare per il suo ruolo di Saitama in One Punch Man.

L'anime sarà prodotto da Madhouse e verrà diretto da Hiroshi Koujina, che già nel 2011 aveva lavorato ad Hunter x Hunter, serie tra le altre cose molto seguita durante la passata quarantena. I ruoli della sceneggiatura e del character design inoltre sono stati affidati rispettivamente a Yukie Sugawara e Mayuko Nakano.

Siete interessati a questo nuovo anime? E cosa ne pensate del cast e dello staff rivelati? Lasciateci in commento.