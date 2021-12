The Vampire Dies in No Time: la storia continua, ecco il trailer della seconda stagione

Il dodicesimo episodio di The Vampire Dies in No Time, andato in onda lunedì 20 dicembre 2021, ha portato alla conclusione la prima stagione dell’anime prodotto da Madhouse. Sono passate poche ore prima che lo staff confermasse la produzione della seconda stagione, rivelando anche un primo breve trailer e una nuova key visual.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, condiviso su Twitter dall’account ufficiale della serie, l’anime basato sull’omonimo ed esilarante manga di Itaru Bonnoki, tornerà con una nuova serie di puntate dedicate all’avventura di Draluc. È stato confermato anche il ritorno del cast di doppiatori e dello staff, con Hiroshi Koujina alla regia, Yukie Sugawara all’adattamento dei dialoghi, e Mayuko Nakano al character design.

Per promuovere la seconda stagione, Madhouse ha già pubblicato una prima immagine che ritrae Draluc e Ronaldo, e un trailer piuttosto breve, disponibile in calce. Il rinnovo per la seconda stagione era stato già anticipato nella descrizione del volume 19 del manga riportata sul sito rakuten.

Per chi fosse interessato a recuperare questa opera specifichiamo che si tratta di un gag manga, con protagonista Draluc un temuto vampiro, noto per la sua invincibilità. La vita di Draluc viene improvvisamente stravolta dall’arrivo al suo castello di Ronaldo, un rispettato cacciatore di vampiri, il quale dopo aver distrutto la preziosa dimora del protagonista gli offre un posto nel suo appartamento.