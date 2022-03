The Variants, anche Jessica Jones guadagna la sua serie a tema multiverso

Spider-verse docet. A seguito dell'arrivo del multiverso nelle storie Marvel, sempre più supereroi si ritrovano a dover fare i conti con loro versioni alternative e universi paralleli. Dopo l'inizio del viaggio nel multiverso di Spider Gwen, arriva il turno di Jessica Jones, che nella serie The Variants vivrà la sua avventura a tema multiversale.

The Variants sarà una miniserie in cinque numeri scritta da Gail Simone e illustrata da Phil Noto. In The Variants Jessica Jones, dopo aver accettato quello che sembrava un normale incarico, si ritroverà ad avere a che fare con diverse sue versioni alternative.



"Prima, lasciatemelo dire... Quando Tom Brevoort mi ha offerto questo progetto, ho letto e riletto tutte le storie di Jessica, dalle classiche e innovative storie di Bendis, alle più recenti e ottime storie di Kelly Thompson (che dovreste assolutamente leggere!)", ha dichiarato la sceneggiatrice Simone. "Si tratta di letture emozionanti e avvincenti. Non c'è un altro personaggio come lei nei fumetti. È stato incredibilmente emozionante. Ma oltre ciò, la serie sarà disegnata dal talentuosissimo Phil Noto, presente nella mia lista dei desideri degli artisti con cui collaborare. Anche le cover sono da capogiro. Si tratta di una gioia dall'inizio alla fine. Incredibile. Spero che le persone la amino!".



Nei fumetti, Jessica Jones è orfana di una sua serie personale dal 2020. Nonostante il personaggio compaia regolarmente come comprimario in altre serie (come ad esempio il crossover Devil's Reign con protagonista Daredevil), le presenze fumettistiche di Jessica sono andate scemando sin dalla cancellazione della sua serie live-action di Netflix.



La pubblicazione del primo numero della serie, The Variants #1, è prevista negli Stati Uniti per il mese di Giugno 2022. In calce, condividiamo la cover principale del primo numero realizzata da Phil Noto. Recentemente, una foto di Krysten Ritter ha acceso le discussioni circa il ritorno di Jessica Jones nel MCU.