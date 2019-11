The Vertical World: arriva il Made in Abyss di casa Shueisha su MangaPlus

Ad inizio anno, più precisamente il 10 gennaio 2019, la Shueisha ha dato il via libera a una serie di Kuu Tanaka: The Vertical World. L'autore ha iniziato a pubblicare settimanalmente i capitoli della sua opera e, mese dopo mese, ha raccolto sempre più fan sulla piattaforma digitale Shonen Jump+.

Ciò ha portato la Shueisha a programmare l'approdo di The Vertical World anche su MangaPlus. Infatti, dallo scorso 6 novembre 2019, è disponibile in lingua inglese e spagnola il nuovo manga di Kuu Tanaka sull'app che distribuisce globalmente alcuni dei successi di Weekly Shonen Jump e Shonen Jump+.

Kuu Tanaka ci presenta un mondo che ricorda particolarmente quello di Made in Abyss come prologo, ma i cui risvolti sono diversi. Ruska è un ragazzo che vive nel Mondo Verticale, una torre che si estende dal più alto dei cieli fino alle profondità della Terra e non c'è modo di salire o scendere da uno dei piani che si sono formati qui. L'unico modo di muoversi è saltare nell'antro oscuro che occupa il centro di questa torre, andando incontro all'ignoto.

Ruska passa le giornate a sondare il buco buio finché davanti a lui non appare un corpo cadente: è una ragazza sconosciuta che si è lanciata da uno dei piani superiori. Deciso a seguirla, anche Ruska si lancia nell'antro, cadendo per numerosi giorni finché qualcosa non smorza l'impatto della caduta. Quali saranno i segreti di questo luogo?

The Vertical World è pubblicato in formato verticale, in modo simile ad alcuni webtoon coreani, e su MangaPlus sono disponibili i primi 47 capitoli in inglese e gratuitamente. È la seconda serie ad aver esordito sulla piattaforma in pochi giorni, dopo East, Into the Night.