The Walking Dead, dopo anni la rivelazione: tagliata una violenta scena con Rick e Lori

Robert Kirkman, autore del fumetto The Walking Dead, ha recentemente rivelato il contenuto della chiacchierata scena rimossa del Volume 3, a suo dire eliminata dalla stampa finale poiché "esagerata". La scena in questione si verifica nell'albo 17 del Volume "Al sicuro dietro le sbarre", e vede come protagonisti Rick e Lori.

Nell'albo in questione, Rick è assillato dai sensi di colpa a causa della morte delle gemelline Rachel e Susie, decapitate da un ex carcerato nella prigione in cui il gruppo di Rick aveva appena trovato rifugio. Furioso per l'accaduto, Rick perde il controllo quando il carcerato Thomas Richards, il colpevole del massacro, ricompare per uccidere Andrea, rivelando la sua identità.

Rick assale Thomas e lo brutalizza con una serie di colpi al volto, rompendogli il cranio, ed è solo l'intervento della moglie Lori e del compagno Tyreese a placare la sua ira. Lori vuole rompere il ciclo della violenza e chiede a Rick di risparmiare Thomas, e la questione si conclude con Rick che rifiuta, dicendo a Lori di tacere e affermando che Thomas verrà impiccato. In realtà però, questa scena avrebbe dovuto essere molto diversa.

Nel materiale bonus incluso in The Walking Dead Deluxe #17, la ristampa a colori dell'albo in questione, Robert Kirkman ha rivelato che in realtà Rick avrebbe dovuto sfogare la sua rabbia anche su Lori: "Ragazzi... Rick originariamente avrebbe dovuto colpire Lori dopo il suo intervento. Volevo spingere quei due al punto di non ritorno, ma in quel momento capii che picchiare la propria moglie sarebbe stato fin troppo per Rick. Alla fine optai per quella frase (Ndr. tavola allegata in calce), che già di per sé mi sembra abbastanza dura".

E voi cosa ne pensate? Sarebbe stato eccessivo? Diteci la vostra nei commenti! Per altri retroscena sulla serie invece, vi invitiamo a dare un'occhiata alla prima versione della storia di Rick.