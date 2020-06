The Walking Dead: l'autore parteciperà alla prima edizione online del San Diego Comic-Con

L'emergenza sanitaria sembrerebbe essere meno preoccupante rispetto ai mesi passati, e in Europa come in Asia diversi Paesi stanno finalmente iniziando a tornare alla normalità. In America però la situazione rimane complessa e proprio per questo, è stata confermata un'importante variazione anche nei riguardi del San Diego Comic-Con 2020.

Per la prima volta dal 1970 infatti, la convention si terrà solo ed esclusivamente online in modo da evitare assembramenti ed escludere la possibilità di diffusione del virus. La nuova fiera, in programma per il periodo compreso tra il 22 e il 26 luglio 2020, si chiamerà Comic-Con@Home e rappresenterà la prima edizione virtuale (e gratuita) dell'evento.

Tra gli ospiti è stato anche confermato Robert Kirkman, autore di The Walking Dead, che a quanto pare sarà il protagonista di un panel a lui dedicato. Lo scrittore risponderà alle domande di giornalisti e fan, parlando anche del finale della sua opera e dei suoi prossimi lavori. In calce potete dare un'occhiata al post pubblicato dalla pagina Facebook.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa edizione virtuale del San Diego Comic-Con? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata al notro ultimo approfondimento su The Walking Dead, il fumetto made in USA più venduto del decennio.