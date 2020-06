The Walking Dead: l'autore rivela: 'Il finale? Ho fatto arrabbiare parecchi rivenditori'

The Walking Dead è una delle opere di stampo fumettistico più popolari del panorama statunitense, complice anche un adattamento televisivo che ha rafforzato con vigore il franchise. Eppure, proprio a causa del controverso finale a sorpresa, l'autore Robert Kirkman ha dovuto affrontare l'ira dei rivenditori.

Il celebre fumetto di stampo survival-horror è uno dei titoli più apprezzati nell'attuale generazione, merito di un autore che è riuscito per centinaia di numeri ad entusiasmare milioni di appassionati in tutto il mondo. Nonostante alcune domande siano rimaste senza risposta, qualche curiosità sull'opera, dunque, Kirkman l'ha rivelata su Twitter, come le origini dietro al virus di The Walking Dead.

Ad ogni modo, per preparare al meglio il finale a sorpresa nella 193esima uscita, l'autore aveva commissionato ad alcuni artisti delle copertine inedite contenenti delle scene apparentemente esclusive in merito al futuro del franchise. Eppure, il fumetto si concluse senza alcuna svolta narrativa nel suddetto numero, lasciando a bocca aperta milioni di fan in tutto il mondo. Ma se il piano di ideare un finale a sorpresa risultava pressoché compiuto, Kirkman non aveva fatto i conti con i rivenditori che, nel frattempo, avevano già iniziato a preordinare le copie postume al 193 per poi rivenderle ai propri clienti. La fine improvvisa di The Walking Dead costrinse numerosi rivenditori a dover annullare le prevendite e a rimborsare i clienti al netto di qualche perdita economica.

Robert Kirkman, nonostante si consideri tuttora soddisfatto circa il risultato ottenuto con il finale del proprio capolavoro, non ha potuto esimersi dal considerare la questione con i rivenditori "un errore di calcolo". I negozianti, giustamente, ne hanno mandate a dire di tutti i colori all'autore per non averli avvisati preventivamente. E voi, invece, cosa ne pensate di questa bizzarra situazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.