The Walking Dead: Clementine protagonista di un fumetto, ecco la copertina

Dopo il fumetto dedicato al famoso villain di The Walking Dead intitolato Negan Lives, l'autore della celebre opera di zombie ha lavorato su una storia con protagonista Clementine, personaggio introdotto nei videogiochi di TellTale Games.

In calce alla notizia trovate la copertina di "Skybound X", fumetto pubblicato in occasione dei 10 anni della casa editrice, in cui è presente una storia dedicata proprio a Clementine. Nei 7 volumi che compongono la serie, potremo leggere le vicende della protagonista dei videogiochi dedicati a The Walking Dead, inoltre l'account ufficiale di Instagram dello show ha pubblicato due pagine del fumetto. I numerosi appassionati del mondo di The Walking Dead hanno accolto con entusiasmo l'annuncio, felici di rivedere Clementine, anche se in molti si chiedono quali saranno le scelte effettuabili nel videogioco che saranno considerate canon nella storia del fumetto.

Skybound X sarà pubblicato in America a partire dal prossimo 7 luglio, al costo di 4,99$, circa 4€, mentre ancora non sappiamo quando sarà disponibile in Italia. Inoltre nel volume sarà presente anche la storia intitolata Rick Grimes 2000, in cui il protagonista del fumetto dovrà affrontare un'invasione di alieni. Nei mesi scorsi Robert Kirkman aveva condiviso le pagine della prima versione della storia di The Walking Dead.