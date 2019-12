The Walking Dead: un disegno a tema natalizio dell'autore ci augura Buone Feste!

Negli Stati Uniti, il fumetto di The Walking Dead è giunto alla sua conclusione lasciando un pò spiazzati i fan per le sue modalità. Charlie Adlard, il disegnatore della serie, ci augura un buon Natale con questo bel disegno a tema The Walking Dead.

Nel disegno, che troviamo in calce alla notizia, vediamo Carl Grimes, il figlio di Rick insieme a Sophia con in braccio la loro piccola figlia Andrea, così chiamata in onore della madre adottiva di Carl, Andrea, morta durante l'arco narrativo dei Sussurratori. I tre stanno guardando un pupazzo di neve, probabilmente fatto da loro. La scena, soprattutto per i vecchi lettori della prima ora del fumetto, scalda davvero il cuore se si riflette su quante ne hanno passate i personaggi, tra lutti e avventure per sopravvivere nello spietato mondo post apocalittico creato dall'autore Robert Kirkman. A ricordarcelo è anche la testa zombie che spunta dietro il pupazzo di neve, che fornisce un tocco creepy al tutto.

La fine della serie di The Walking Dead è arrivata quest'anno come un fulmine a ciel sereno, prendendo contropiede i fan. Non era stata annunciata da nessun sito del settore e questo, forse, ha creato ancora più risonanza una volta conclusasi. In questi giorni Robert Kirkman ha annunciato Fire Power, la sua nuova serie che attendiamo di leggere per scoprire cosa ci riserverà. Per quanto riguarda il mercato italiano, l'ultimo volume di The Walking Dead è uscito questo mese. Per leggere la fine sul formato "bonellide" della serie, invece, si dovrà aspettare presumibilmente luglio prossimo.