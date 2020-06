The Walking Dead: tutti i fumetti da recuperare prima di leggere il nuovo 'Negan Lives'

Robert Kirkman, celebre autore di The Walking Dead, ha recentemente confermato che nel corso del mese di luglio verrà pubblicato un nuovo one-shot dedicato a Negan, composto da 36 pagine e intitolato Negan Lives. Ma come prepararsi per questa nuova lettura? È necessario recuperare l'opera completa? Ve lo spieghiamo in pochissime parole.

Innanzitutto, è bene ricordare che il nuovo one-shot è ambientato subito dopo gli avvenimenti raccontati nel Volume 174 e sarà completamente incentrato sull'ex antagonista. La sinossi recita quanto segue: "Respinto da una società che si sta lentamente ricostruendo, Negan vive una vita di disperato isolamento ... o no? Nella tradizione di Here's Negan, questa nuovissima storia in Negan Lives #1 offre ai lettori uno sguardo su ciò che è accaduto, dalla sua ultima apparizione nel numero 174, a uno dei personaggi più famosi di The Walking Dead".

Il primo dei fumetti da recuperare è senza dubbio Here's Negan, pubblicato in Italia da SaldaPress nel 2019 con il titolo Negan è qui! e incentrato sul passato del villain. Nel caso in cui non voleste rileggere tutta la storia, vi assicuriamo che potrete avere un quadro completo leggendo i seguenti numeri: 100 (prima apparizione), 105 (inizio del rapporto tra Negan e Carl Grimes), 113 (ritorno ad Alexandria), 125 & 126 (sconfitta e incarcerazione), 141 (primi cambiamenti), 156 (rapporto con Alpha) e 174 (ultima apparizione).

Tutto chiaro? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere la curiosa dichiarazione dell'autore sul finale di The Walking Dead.