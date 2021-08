The Walking Dead, Kirkman conferma: niente adattamento a fumetti per le serie tv spin-off

Robert Kirkman, autore della popolare serie a fumetti The Walking Dead, non è interessato a realizzare adattamenti a fumetti delle due serie televisive spin-off prodotte da AMC, Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond. Queste due serie rimarranno dunque show originali, e non saranno canoniche nell'universo narrativo dell'autore.

"Adattamenti comics per Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond? No, non sono interessato", ha scritto Kirkman nella sezione "Letter Hacks" di The Walking Dead Deluxe #19, rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva se l'autore avrebbe riproposto le storie nell'universo narrativo a fumetti.

Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond sono due serie spin-off di The Walking Dead, l'adattamento tv prodotto da AMC con Andrew Lincoln e Norman Reedus. Kirkman ha scritto la sceneggiatura per il primo spin-off ed ha assunto il ruolo di produttore esecutivo per il secondo, affermando più volte che entrambe sono canoniche solamente nell'universo narrativo di AMC.

Per quanto riguarda la serie a fumetti originale, Kirkman ha completato The Walking Dead nel luglio del 2019, dopo sedici anni e 193 volumi pubblicati. Per tutti i fan interessati a nuove serie è disponibile lo spin-off Negan Lives, il one-shot dedicato all'antagonista della serie.