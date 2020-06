The Walking Dead: Kirkman ritorna alla scrittura con un one-shot su Negan

Fin dalla sua conclusione, The Walking Dead ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama editoriale dei comics. Una scelta attentamente soppesata da parte di Robert Kirkman, che ha preferito terminare la sua opera invece che continuare a spremerla fino a perdere le redini della narrazione.

Ciononostante, l'autore tornerà con un nuovo one-shot - Negan Lives - ambientato nel medesimo universo narrativo, realizzato in collaborazione con Charlie Adlard, Skybound Entertainment e Image Comics.

Come potete intuire dal titolo, la storia sarà incentrata sull'antagonista Negan, e arriverà sugli scaffali delle fumetterie nel mese di Luglio. Inoltre, i costi di distribuzione per i rivenditori fisici sono stati abbattuti, una scelta decisamente felice per l'attuale salute economica delle fumetterie.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale dell'albo:

"Respinto da una società che si sta lentamente ricostruendo, Negan vive una vita di disperato isolamento ... o no? Nella tradizione di Here's Negan, questa nuovissima storia in Negan Lives #1 offre ai lettori uno sguardo su ciò che è accaduto, dalla sua ultima apparizione nel numero 174, a uno dei personaggi più famosi di The Walking Dead".

Il one-shot si comporrà di 36 pagine interamente in bianco e nero, e sarà caratterizzato all'uscita da due variant cover.

L'autore di Walking Dead parteciperà alla prima edizione online del San Diego Comic-Con. Secondo Robert Kirkman, il finale di Walking Dead avrebbe fatto arrabbiare parecchi rivenditori.