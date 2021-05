The Walking Dead: Rick e Negan tornano per il decimo anniversario di Skybound

In occasione del decimo anniversario dell'editore Skybound, Rick Grimes e Negan di The Walking Dead saranno i protagonisti di una nuova storia in cinque numeri che riunisce il creatore Robert Kirkman e l'artista Ryan Ottlev.

Per l'evento Skybound X, l'editore ha annunciato Rick Grimes 2000, una serie limitata di soli cinque volumi. Questa nuova serie proseguirà una storia spin-off apparsa nelle pagine del numero #75 di The Walking Dead. In questo scenario futuristico non canonico, l'epidemia zombi è stata causata da un'invasione aliena, la mano mancante di Rick è sostituita da una protesi cibernetica e Michonne brandisce una spada laser in pieno stile Star Wars.



Dieci anni dopo, questa storia continua in Rick Grimes 2000, di cui Skybound ha già rivelato le copertine durante un evento dedicato. "Festeggia i 10 anni sensazionali di Skybound con una cavalcata dei tuoi autori preferiti. Ogni numero di questa serie settimanale inizierà con un nuovo capitolo della storia The Walking Dead - Rick Grimes 2000. Inoltre, presenteremo nuove serie e personaggi a ogni numero, a partire dalla prima apparizione del personaggio più richiesto di tutti i tempi, Clementine. Se vuoi sapere cosa aspettarti dai prossimi anni di Skybound, tutto inizia qui".

Skybound X #1 arriverà il 7 luglio. Ecco tutti i dettagli sul debutto di Clementine in The Walking Dead. Kirkman ha rivelato che Rick doveva morire nel primo volume di The Walking Dead.