The Walking Dead: Robert Kirkman condivide la prima versione della storia di Rick

Nei mesi scorsi è stato annunciato che The Walking Dead sarà ripubblicato a colori, nel frattempo l'autore Robert Kirkman ha condiviso con i fan le prime pagine che ha disegnato, incentrate su un inizio alternativo della storia.

Come sapete, nella versione definitiva, Rick finisce in coma dopo essere stato ferito durante un'operazione di polizia, al suo risveglio scopre che la società è stata distrutta dall'apocalisse zombie, decidendo quindi di partire per cercare sua moglie Lori e suo figlio Carl. Non era così però nella prima versione che aveva scritto l'autore, come potete vedere nelle immagini presenti nella galleria della notizia, Rick e sua moglie, il cui nome originariamente doveva essere Carol, sono a casa quando uno zombie sfonda la loro porta d'ingresso. I commenti dell'allora editore di Image Comics fecero cambiare idea a Robert Kirkman, in quanto secondo Eric Stephenson l'inizio della storia non era particolarmente originale.

Inoltre, sempre secondo i piani dell'autore, le vicende sarebbero dovute essere ambientate in Pennsylvania, mentre il primo luogo sicuro trovato da Rick e la sua famiglia era una scuola superiore, che sarebbe diventata la sua base principale. Infine vi segnaliamo questa intervista al creatore di The Walking Dead, in cui parla delle possibilità di un sequel.