The Walking Dead: Robert Kirkman mostra per la prima volta il fumetto Negan Lives

Mancano meno di 24 ore al debutto di Negan Lives, il nuovo one-shot di Robert Kirkman dedicato all'ex antagonista di The Walking Dead. In vista dell'uscita del suo nuovo progetto, l'autore ha pubblicato un interessante video su Twitter mostrando nel dettaglio il comics e tante altre novità in arrivo in fumetteria.

In calce potete dare un'occhiata alla clip, in cui Kirkman mostra innanzitutto la Cover e alcune pagine dell'attesissimo fumetto. Subito dopo l'autore presenta il nuovo Volume di Fire Power, il suo fumetto originale acquistabile per € 9.99 e contenente i primi 8 capitoli della storia. Infine, vengono mostrate alcune copertine laminate disponibili presso i rivenditori. Negan Lives costerà € 4.99 e sarà composto da 36 pagine.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Respinto da una società che si sta lentamente ricostruendo, Negan vive una vita di disperato isolamento ... o no? Nella tradizione di Here's Negan, questa nuovissima storia in Negan Lives #1 offre ai lettori uno sguardo su ciò che è accaduto, dalla sua ultima apparizione nel numero 174, a uno dei personaggi più famosi di The Walking Dead".

E voi cosa ne dite? Vi piace l'estetica del fumetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutti i fumetti di The Walking Dead da rileggere per prepararsi al ritorno di Negan.