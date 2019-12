The Walking Dead: Robert Kirkman temeva la reazione del pubblico dopo la fine della serie

L'autore di The Walking Dead - Robert Kirkman - temeva che avrebbe ricevuto delle reazioni negative da parte dei fan, in occasione della sua presenza al Comic Con di San Diego tenutosi a Luglio. Poco prima, infatti, Kirkman aveva improvvisamente annunciato la conclusione della serie, attraverso una lunga lettera d'addio rivolta ai lettori.

Sulla questione è intervenuto l'artista Charlie Adlard, che aveva appoggiato la decisione dello sceneggiatore di finire in grande stile, evitando di dilatare inutilmente la narrazione della storica pubblicazione:

"Non ero lì, ma ricordo che Robert stava parlando con me, dicendomi che sarebbe andato a San Diego, e quello sarebbe stato il primo incontro dopo la fine della serie. E mi disse: "Suppongo che ci troveremo davanti al cinquanta per cento delle persone con una reazione positiva, mentre il restante cinquanta percento vorrà ucciderci".

In seguito, ha rivelato che la maggior parte delle persone era entusiasta, dicendo semplicemente "Sì, hai fatto esattamente quello che avresti dovuto fare". È stato grandioso. È fantastico avere anche il supporto dei fan. È stato davvero geniale. È stato fantastico".

Adlard ha poi aggiunto:

"Penso che la maggior parte delle persone abbia apprezzato la decisione di chiudere alle nostre condizioni, prima che la serie finisse per perdere mercato, fino al momento in cui la sua conclusione sarebbe diventato un obbligo. Quindi sì, siamo usciti alle nostre condizioni, sempre al massimo, da un punto di vista creativo. Penso che i fan lo abbiano davvero apprezzato, quindi grazie a tutti".

