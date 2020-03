The Walking Dead: SaldaPress comunica un grande annuncio in arrivo

The Walking Dead è finalmente tornato con la seconda parte della decima stagione, dopo aver stuzzicato per svariati mesi i fan con trailer emozionanti. Dopo un ritorno che non ha fatto particolarmente faville, il decimo episodio ha riportato l'opera sulla giusta strada, grazie a una serie di interessanti colpi di scena.

Nel frattempo, invece, la serializzazione dell'omonimo fumetto di The Walking Dead è terminata da diversi mesi anche in Italia con l'ultimo volume uscito lo scorso 5 dicembre sotto l'editore saldaPress. la stessa casa editrice, nelle scorse ore, ne ha approfittato per comunicare tramite i propri profili ufficiali l'arrivo imminente di un grosso annuncio per l'edizione italiana del capolavoro di Robert Kirkman.

Nel comunicato in questione, allegato in calce alla notizia, saldaPress invita i lettori e gli appassionati del fumetto a connettersi sul canale Twitch della casa editrice per conoscere il misterioso annuncio. Ma a proposito di The Walking Dead, sapevate che l'autore ha recentemente rivelato l'origine del virus zombie che ha decimato la popolazione nell'immaginario dell'opera?

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo annuncio dell'editore saldaPress? Uno spillato o qualche nuova edizione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a Fire Power, il nuovo comics di Kirkman.