The Walking Dead: lo scrittore del fumetto dice la sua riguardo la recente morte

Dopo quasi sedici anni di pubblicazione, la serie a fumetti The Walking Dead sembra essere arriva ad uno dei momenti più attesi dell'intera serie. Nell'ultimo numero 192, abbiamo assistito a Sebastian, figlio del governatore Pamela Milton, sparare tre pallottole nel petto del protagonista Rick Grimes, per poi lasciarlo morire nel suo letto.

Abbiamo così visto il figlio di Rick, Carl Grimes, che scopre, la mattina seguente, il corpo zombificato del padre per poi sparargli in testa. Dopo lo sconvolgente evento, interesserà sicuramente ai fan scoprire cosa ha da dire il creatore, nonché scrittore, della serie, Robert Kirkman.

Kirkman sostiene che la morte di Rick Grimes nei fumetti di The Walking Dead non è stata in alcun modo influenzata dagli eventi della serie televisiva prodotta da AMC, in quanto i fumetti non seguirono il percorso preso dalla serie TV.

"La morte di Rick è stata pianificata più a lungo di qualsiasi morte in questa serie", ha detto Kirkman nella sezione Letter Hacks del numero 192. "Ho lavorato su questa morte da quando ho iniziato a scrivere il numero 1. Non è stato facile, ma è stato qualcosa a cui mi sono sempre più abituato con il passare degli anni, dei mesi e poi settimane... sapevo che stava arrivando."

A quanto pare, Kirkman afferma di sapere che questo nuovo personaggio, Sebastian, sarebbe stato responsabile della morte di Rick da anni. "Anche prima di introdurre Sebastian Milton (che ha fatto la sua comparsa nel numero 177), sapevo che sarebbe stato lui a uccidere Rick Grimes e per quasi un decennio sapevo che Rick avrebbe scelto di preservare il Commonwealth a prescindere dal prezzo da pagare, costandogli la sua vita", dice lo scrittore. "Ho detto per molti, molti anni che tutti moriranno in questa storia e che anche Rick Grimes non sarebbe sopravvissuto fino alla fine. Nonostante fino ad ora, questa sia stata la storia di Rick, come scritto nel primo numero, non significa che ha bisogno di essere vivo per essere una presenza nella serie: questa è la storia di un mondo profondamente influenzato da quell'uomo, come vedremo a partire dal prossimo numero... ma non è esclusivamente la storia di Rick."

Preparandosi per il contraccolpo, Kirkman ha riconosciuto che i fan probabilmente si arrabbieranno per la morte di Rick. "Posso solo immaginare quanto siano sconvolti alcuni di voi e va bene, davvero." dice Kirkman. "Ad ogni modo, sii arrabbiato con me (o con Charlie [Adlard], o Sean [Mackiewicz] se vuoi). Sono arrabbiato quando i miei personaggi preferiti muoiono nelle cose che mi piacciono."

Tuttavia, lascia ai suoi lettori una promessa audace mentre la serie si prepara per un massiccio cambiamento con il numero 193. "Nonostante il fatto che non abbiamo più Rick Grimes... ti prometto che il prossimo numero e oltre continueranno ad essere The Walking Dead", ha detto Kirkman. "Dopo 192 numeri, spero di essermi guadagnato un po 'di fiducia."

D'altronde, la morte di Rick era già stata anticipata grazie alla copertina della variant del numero 192.