The Walking Dead: la serie verrà ripubblicata a colori

Durante lo Skybound Xpo è stata annunciata una ripubblicazione a colori della pluripremiata opera di Robert Kirkman, The Walking Dead. Dave McCaig si occuperà della colorazione, mentre artisti del calibor di David Finch, Tony Moore, Julian Totino Tedesco e Arthur Adams cureranno le nuove variant cover.

Ciascuna di esse commemorerà le principali introduzioni dei personaggi e i colpi di scena più memorabili della serie, attraverso uno stile grafico rinnovato. Il primo numero dell'edizione Deluxe arriverà sul mercato il 7 ottobre; da novembre in poi, il ritmo di pubblicazione vedrà un'impennata, con il rilascio di due albi ogni mese.

Kirkman, inoltre, ha confermato che ogni uscita includerà un episodio inedito di "The Cutting Room Floor", permettendo ai lettori di conoscere i retroscena dietro alla realizzazione della serie. La sinossi del primo numero dell'edizione Deluxe di The Walking Dead è la seguente:

"Rick Grimes, sceriffo di una piccola città del Kentucky si sveglia in un ospedale. In stato comatoso dopo essere stato colpito mentre era in servizio, Rick trova il mondo abbandonato da tutte le cose viventi e si trova di fronte a non morti che camminano, che lo attaccano a vista. Torna a casa e scopre che la sua famiglia, il figlio Carl e la moglie Lori, sono andati via. Incontra il suo nuovo vicino, che lo indirizza verso la città di Atlanta. Dopo aver recuperato i rifornimenti dalla stazione di polizia abbandonata, Rick parte per Atlanta in cerca della sua famiglia".

Robert Kirkman parla del futuro di The Walking Dead: ci sarà un sequel? L'autore, inoltre, ha mostrato in anteprima il prossimo spin-off di The Walking Dead, Negan Lives.