The Walking Dead: speculazioni sul futuro della serie dopo l'ultima copertina

Rick Grimes è stato colpito da una pallottola in un punto molto vicino al cuore e, per molti, ciò può significare solo una cosa: la morte del protagonista di The Walking Dead. L'evento sarebbe un colpo di scena di ampia portata e avrebbe effetti non di poco conto sul prosieguo della serie. Ciò è stato addirittura ritratto da una copertina speciale.

Infatti, come vi avevamo già anticipato, il numero 192 di The Walking Dead intitolato "conseguenze" ci mostrerà appunto i postumi degli eventi narrati nelle ultime pagine del numero precedente. "Troppe anticipazioni nell'anteprima del numero di questo mese" ha detto Charlie Adlard in un tweet. Il disegnatore solitamente anticipa alcuni contenuti in arrivo pubblicando circa una settimana prima dell'uscita ufficiale qualche pagina, ma non è stato questo il caso.

Il numero 192 di The Walking Dead sarà il numero conclusivo del Compendium #4, e potrebbe vedere quindi veramente la morte del protagonista della serie di Robert Kirkman. Il personaggio, dopo una battaglia di parole e pallottole, riceve un colpo a prima vista fatale dal figlio del governatore Pamela Milton, Sebastian, proprio sulle ultime pagine di The Walking Dead numero 191.

Potrebbe davvero iniziare un nuovo ciclo per la serie a fumetti sugli zombi?