The Walking Dead: la storia sul fratello di Rick Grimes verrà stampata per la prima volta

La casa editrice Image Comics pubblicherà The Walking Dead: The Alien in formato fisico per la prima volta, in occasione di un evento dedicato ai rivenditori indipendenti di fumetti. Per chi non dovesse conoscerla, la storia vede protagonista Jeffey Grimes, il fratello più giovane di Rick, nel periodo iniziale dell'apocalisse zombie.

Il one-shot è stato pubblicato per la prima volta nel 2016, ed è stato il primo fumetto a non essere sceneggiato dal creatore della serie Robert Kirkman. Dello scrittura di questo volume si è occupato Brian K.Vaughan (Y: The Last Man, Marvel's Runaways), mentre del comparto artistico Marcos Martìn (The Amazing Spider-Man, The Private Eye).

Ambientato a Barcellona, in Spagna, The Alien vede il salvataggio di Jeff da parte di Claudia, la curatrice di un museo. Jeff spiega che ha ricevuto una chiamata riguardante un'emergenza di famiglia - il fratello maggiore Richie è stato ricoverato in ospedale a causa di una pallottola, ma le quarantene gli hanno impedito di tornare a casa negli Stati uniti. Claudia mette in atto un piano per raggiungere una pista privata e raggiungere Ibiza.

All'interno di una postfazione pubblicata in The Alien, Vaughan ha scritto di essere "affascinato dall'idea del fratello scomparso di Rick Grimes" sin da quando il personaggio venne introdotto nel terzo numero di The Walking Dead nel lontano 2003. Il volume sarà acquistabile dal 23 Novembre, tuttavia non è noto se alla fine dell'evento sarà ancora in stampa.

L'autore di The Walking Dead ha difeso le scelte compiute durante lo svolgimento della serie, dedicando successivamente una lettera per conclusione della sua opera. Anche l'editore italiano Saldapress si è espresso sul finale attraverso un lungo comunicato.