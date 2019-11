The Walking Dead: svelata la data d'uscita italiana dell'ultimo Volume della serie

L'improvvisa conclusione di The Walking Dead è stata sicuramente una delle novità più sorprendenti di questo 2019, specialmente se si considera il solo panorama fumettistico. Robert Kirkman infatti ha deciso di scrivere la parola "Fine" dopo sedici anni di pubblicazioni, chiudendo definitivamente la storia di Rick Grimes & Co. con il Volume 32.

L'ultimo albo ufficiale dell'opera, pubblicato lo scorso agosto in patria, è stato accolto in maniera più che positiva nonostante non abbia risposto alla domanda fondamentale che molti pensavano rappresentasse il punto focale dell'opera. Robert Kirkman comunque ha affermato più volte di non aver preso questa decisione a cuor leggero e di aver scelto di concludere la serie soprattutto perché pensava fosse necessario.

I fan italiani comunque potranno farsi una loro idea a partire dal 5 dicembre 2019, data in cui, secondo quanto confermato dall'editore saldaPress, verrà distribuito l'ultimo volume intitolato "Riposa in Pace". Vi ricordiamo che anche quest'ultima raccolta farà parte del quarto compendium per collezionisti, in uscita nei primi mesi del 2020.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete questo ultimo Volume? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui invece foste alla ricerca di maggiori informazioni, vi rimandiamo alla lettera scritta da Robert Kirkman pochi mesi fa.