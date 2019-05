The Walking Dead: la variant dell'ultimo numero della serie anticipa una morte importante

La serie americana di The Walking Dead è ormai arrivata al quindicesimo anno di serializzazione, e uno dei suoi personaggi più importanti ci prepara a lasciarci, come suggerisce la Variant Cover del prossimo numero.

L'indizio ci arriva direttamente da Image Comics e dallo sceneggiatore della serie Robert Kirkman, il quale per l'occasione ha realizzato una copertina speciale raffigurante il personaggio che è sul punto di abbandonare la serie. Chiunque sia in pari con il fumetto sa benissimo che il protagonista della stesso è sul punto di morire dopo gli eventi dell'ultimo numero. Rick Grimes è stato infatti colpito al petto vicino al cuore, un avvenimento che non lascia troppo spazio all'immaginazione, tuttavia non è la prima volta che la serie lascia credere ai propri fan la morte di un personaggio per poi mischiare di nuovo le carte in tavola, ma questa volta potrebbe essere diverso - e la realizzazione di una Variant Cover potrebbe essere l'indizio che ne costituisce la prova.

Proprio Robert Kirkman attraverso il suo profilo Twitter ha dichiarato l'importanza del prossimo numero, il 192 della serie, che a suo dire ospiterà una svolta narrativa piuttosto rilevante. La Variant cover sarà totalmente bianca, una scelta piuttosto inusuale, magari per permettere ai fan di personalizzarla a loro piacimento, data la probabile morte dello storico protagonista

Vi ricordiamo che l'autore aveva già accennato alla morte del personaggio in occasione del New York Comic Con. Qui invece, rivela di avere già in mente il finale della serie, menzionando anche il rapporto che intercorre con la serie televisiva, che a suo dire merita un finale soddisfacente per tutti i fan che l'hanno seguito sin dagli albori.

The Walking Dead è una serie americana post-apocalittica con una grande schiera di sopravvissuti all'apocalisse degli zombi, che cerca di sopravvivere alla costante minaccia di attacchi da parte degli stessi, colloquialmente conosciuti come camminatori. Tuttavia, con la caduta dell'umanità, questi sopravvissuti affrontano anche il conflitto di altri superstiti che hanno formato gruppi e comunità, ognuna composta da leggi interne differenti , portando spesso a conflitti ostili le comunità umane.