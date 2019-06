The Walking Dead: vietato il prestito nella libreria in un liceo dell'Idaho

La famosa serie ideata da Robert Kirkman si è trovata per l'ennesima volta protagonista di una controversia. Il conteso riguarda la possibilità per gli studenti di un liceo dell'Idaho di prendere in prestito diversi numeri di The Walking Dead dalla libreria scolastica.

Tutto è nato quando un membro del corpo docenti dellla Wallace Jr./Sr. High School ha notato la copertina di un numero del fumetto in mano ad uno studente dell'istituto. Come ben sapete, all'interno delle storie di The Walking Dead, non mancano raffigurazioni di morte, stupro e smembramenti di zombi e di persone; nelle intenzioni dell'autore Robert Kirkman questo serve a rendere le vicende di Rick Grimes e della sua famiglia più realistiche.

Di fronte alle lamentele e alle insistenze di alcuni genitori, il corpo docenti ha deciso di indire una votazione del consiglio scolastico per chiarire la situazione.

Nonostante il voto sia finito 7-4 a favore di mantenere i volumi di The Walking Dead a disposizione degli studenti, le continue lamentele dei genitori hanno costretto il preside della scuola ad intervenire, eliminando definitivamente l'opera di Robert Kirkman dal catalogo scolastico, dichiarando che le vicende del fumetto non sono compatibili con gli insegnamenti del liceo.

Se siete dei grandi appassionati delle storie di zombi sarete sicuramente entusiasti di sapere che è già disponibile il numero speciale di The Walking Dead a favore dei diritti LGBTI+: lo troverete presso le maggiori manifestazioni del Pride che si svolgeranno in numerosi capoluoghi italiani. Nel caso foste alla ricerca di nuove anticipazioni sul destino dei personaggi creati dall'autore statunitense, andate a leggere i commenti di Robert Kirkman sul futuro finale della serie.