The War of Greedy Witches: annunciato il nuovo manga dall'autore di Kakegurui

L'anime di Kakegurui ha dato nuova linfa a una serie che sta riscuotendo un notevole successo in patria. L'opera originale scritta da Homura Kuwamoto e disegnata da Toru Naomura sta per arricchirsi di un nuovo e particolare manga curato nuovamente dallo sceneggiatore ma con il supporto di un nuovo artista. Arriva The war of Greedy Witches!

Cosa potrebbe mai accadere quando le più grandi eroine della storia si ritrovano nello stesso campo di battaglia? Kuwamoto sensei ha provato a immaginarlo nella sua nuova opera in collaborazione con l'artista Makoto Shiozuka, intitolata per l'occasione Majo Taisen (The war of Greedy Witches). La serie si incentrerà su 32 personaggi femminili, da Giovanna d'Arco a Cleopatra, senza dimenticare Maria Antonietta e tanti altri.

La grossa differenza è che queste eroine sono "avide streghe" il cui scopo è uccidersi a vicenda. Un battle royale tutto al femminile previsto al debutto il prossimo 24 ottobre tra le pagine della rivista Comic Zanon. Ad ogni modo potete scoprire un assaggio di questa nuova serie tramite le anticipazioni in cima alla pagina.

Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che tra le nostre pagine è disponibile la Recensione della prima stagione di Kakegurui. E voi, invece, cosa vi aspettate da questo nuovo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.