The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash: arriva l'anime, ecco la prima visual

Pubblicata a partire dall’agosto del 2018 da TO Books, la serie di light novel The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash, scritta da Honobonoru500 e illustrata da Nama ha già ispirato un adattamento manga, e ora, grazie al grande successo in Giappone, sta per arrivare anche una trasposizione animata.

La conferma è arrivata dallo stesso editore che l’11 novembre 2022 ha condiviso sul nuovo sito dell’anime e sui social la simpatica key visual che potete trovare in fondo alla pagina. Attualmente non sono stati rivelati ulteriori dettagli, come lo studio d’animazione o alcune delle figure coinvolte nella produzione, ma considerando il lancio del sito ufficiale possiamo aspettarci aggiornamenti a breve.

Per chi volesse avvicinarsi per la prima alla serie, ecco la presentazione ufficiale: “La giovane Ivy non può fermarsi. Sebbene abbia pochi ricordi della sua scorsa vita, Ivy è rinata in un mondo in stile gioco di ruolo, e appartiene alla classe più debole, e al rank più basso. In qualità di Domatrice senza stelle, nemmeno i suoi genitori volevano avere nulla a che fare con lei, Ivy realizza presto di dover sopravvivere facendo affidamento solo su sé stessa. Impara presto come vivere senza un riparo e recuperando beni abbandonati da altri. Ma quando riesce ad addomesticare Sora, un piccolo slime, la sua vita cambia. C’è qualcosa di speciale in quel mostriciattolo, e Ivy cercherà di prendersene cura nel miglior modo possibile.”

Un'interessante aggiunta al genere isekai, uno dei più floridi degli ultimi anni, e a cui presto si aggiungeranno anche l'anime di Handyman Saitou in Another World e Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill.