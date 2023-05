The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash: trailer e novità sull'anime

Era novembre 2022 quando veniva confermata la produzione dell'anime di The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash, serie di light novel di Honobonoru500 e Nama, e finalmente è stato pubblicato il primo video promozionale della serie, oltre a informazioni sui doppiatori originali, il periodo di debutto e anche un nuovo poster ufficiale.

L’anime, prodotto da Studio Massket, sembra mantenere una certa fedeltà con le illustrazioni presenti nelle light novel, e come potete vedere dal trailer riportato in cima alla notizia, gli autori sembrano essere riusciti a ricreare anche lo stesso tipo di atmosfera che si percepisce tra le pagine dei romanzi, appartenenti al genere isekai. Ad interpretare la protagonista Ivy, sarà Aina Suzuki, mentre Mutsumi Tamura darà la voce allo slime Sora, entrambe quindi tornano a ricoprire gli stessi ruoli del dramma CD realizzato in precedenza.

La regia della serie è stata affidata a Naoki Horiuchi, affiancata da Shigeyasu Yamauchi come supervisore alla regia, Feng Cheng Hu e Yuki Ikeda come character designer, e Katsuhiko Takayama come sceneggiatore. Nei secondi finali del trailer viene inoltre confermato il debutto dell’anime per il 2024, e il coinvolgimento della cantante Aina Suzuki per l’opening theme “Hate no Nai Tabi”, presente nello stesso video promozionale.

Cosa ve ne pare di questo primo sguardo all’anime di The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo all’ennesima polemica riguardante gli isekai.