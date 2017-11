The Wild Leg: nuovo manga del duo Akira Himekawa, autrici di Twilight Princess!

Il noto duo, autore del manga die del rifacimento di, nota opera del maestro, ha annunciato via Twitter di essere al lavoro su una nuova serie.

Mentre attendiamo che Twilight Princess riprenda la sua corsa, il duo di autrici Akira Himekawa ha annunciato al mondo titolo e piattaforme di pubblicazione della sua prossima opera. Il manga si intitolerà The Wild Leg e sarà serializzato sul sito online Comic Jingai nel corso del 2018.

Il sito è una nota vetrina/market di web manga ed è proprietà dell'editore J-Publishing. La nuova opera della due autrici verrà tuttavia pubblicata anche su altre note piattaforme online come Amazon e Kinokuniya.

Purtroppo l'opera non sarà gratutita. Infatti i capitoli, di cui non è stata ancora specificata la cadenza, costerranno all'incirca 1,20 euro (162 yen). In calce alla notizia potete trovare le prime immagini del nuovo manga e un interessante accostamento con l'opera precedente del duo (Twilight Princess).

The Legend of Zelda: Twilight Princess è attualmente fermo dal 29 Ottobre e riprenderà la sua corsa il prossimo 22 Gennaio. In Italia il manga che vede protagonisti Link e Midna è edito da J-POP che ha pubblicato un solo volume dei tre attualmente usciti in territorio nipponico (il 4° uscirà il 27 Dicembre).