The Witch and the Beast: in arrivo un adattamento anime dal manga di Kosuke Satake

L'industria anime giapponese è in continua espansione e nel 2023 arriveranno gli adattamenti animati di alcune delle serie più famose degli ultimi tempi. Tra le grandi novità in arrivo assisteremo anche al debutto di The Witch and The Beast.

Nel numero di settembre 2022 della rivista giapponese Monthly Young Magazine di Kodansha è stato rivelato che la serie manga The Witch and the Beast di Kosuke Satake riceverà un adattamento animato. Al momento non è ancora stato specificato quale studio di animazione ha preso in carico la produzione della serie o quando questa debutterà, probabilmente nel 2023 assieme all'anime di Ragna Crimson. Per celebrare l'annuncio, Kosuke Satake ha realizzato una color page, che trovate nel tweet in calce all'articolo, inclusa nel suddetto numero del magazine.

La trama di The Witch and the Beast segue le vicende di Guideau, una ragazza selvaggia con lunghe zanne e occhi da bestia, e Ashaf, un uomo pacato i cui lineamenti del viso sono delicati e che porta una bara legata alla schiena. Questa coppia inquietante arriva un giorno in una città in balia di una strega che ha convinto i suoi cittadini di essere la loro eroina. Ashaf e Guideau pare abbiano dei conti da regolare con la strega e non esiteranno ad affrontare chiunque osi mettersi sulla loro strada.

Il manga di Satake è stato lanciato su Young Magazine nel novembre del 2016, per poi essere spostato su Monthly Young Magazine nel 2021. Kodansha ha pubblicato dieci volumetti tankobon. Parlando di opere targate Kodansha, anche EDENS ZERO arriverà nel 2023 con la seconda stagione dell'anime.