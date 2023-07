The Witch and The Beast: il trailer svela la data d'uscita dell'adattamento anime

The Witch and The Beast è una delle prossime nuove uscite attese dai fan. Il manga, scritto e disegnato da Kōsuke Satake ed edito dalla rivista Monthly Young Magazine di Kodansha, ha ricevuto un grande successo e il nuovo adattamento anime è pronto al debutto.

L'annuncio dell'adattamento anime di The Witch and The Beast, nome inglese di Majo to Yajū, è arrivato lo scorso anno attraverso la stessa Kodansha, la quale ha rilasciato una color page realizzata dall'autore appositamente per celebrare la notizia.

Il sito ufficiale dell'opera ha rilasciato un nuovo trailer per l'adattamento in questione, svelando la data d'uscita, prevista per gennaio 2024, e il cast e lo staff che si occuperanno della serie. Protagonisti sono Yō Taichi nel ruolo di Guideau e Toshiyuki Morikawa che interpreterà invece Ashaf.

Ad occuparsi dell'animazione dell'opera è lo studio Yokohama Animation Lab mentre ad occuparsi della direzione e del character design sono rispettivamente Takayuki Hamana e Hiroya Iijima.

La trama del franchise segue le vicende di Guideau, una ragazza-bestia con lunghe zanne e occhi selvaggi, e Ashaf, un uomo pacato dai lineamenti delicati che porta una bara legata alla schiena. Questa coppia inquietante arriva un giorno in una città in balia di una strega che ha convinto i suoi cittadini di essere la loro eroina: i due si metteranno in competizione con la donna e pare siano molto feroci.

La Kodansha ha prodotto negli anni numerose opere fortunate e artisti talentuosi, è il caso dell'autore Hiro Mashima con la sua opera EDENS ZERO che tornerà con la seconda stagione dell'anime.