The Witcher: Ciri a caccia in questo cosplay di Misaki Sai

I videogiochi di The Witcher prodotti da CD Projekt Red ci accompagnano da oltre un decennio, e oramai abbiamo imparato a conoscere bene il mondo e i personaggi che affollano le avventure dello strigo Geralt di Rivia. Nella serie Netflix vediamo un Geralt più giovane, e lo stesso quindi vale per gli altri personaggi come Ciri.

Come però sanno i fan più assidui della saga fantasy scritta da Andrej Sapkowski, i personaggi di The Witcher crescono e cambiano, e infatti Ciri diventa adulta durante il corso della storia. A lei sono dedicati tanti cosplay, e a quelli di tante fan si aggiunge adesso la versione creata da Misaki Sai. La cosplayer ha postato diverse foto sul proprio account Instagram, con tutte che hanno raggiunto un discreto quantitativo di likes.

In basso vediamo questo cosplay di Ciri adulta, pronta ad andare a caccia e a combattere contro i mostri. In una delle foto sta sguainando la spada in un momento di tranquillità, mentre nella seconda è in posa per affrontare un nuovo nemico. In entrambe le foto si può notare la cura che Misaki Sai ci ha messo in questo cosplay, passando dai capelli e i vestiti al trucco, riprendendo tutti i dettagli più importanti del personaggio del mondo di The Witcher.

Anche Shirogane-sama ci ha presentato tempo fa il suo cosplay di Ciri.