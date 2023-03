The Witcher: un cosplay di Ciri, leggiadra con la spada in mano

Mentre i videogiocatori fremono in attesa dell'uscita di The Witcher 4 Polaris, la community di appassionati si gode l'ormai vasto universo narrativo che ruota attorno ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Torniamo al fianco della Leoncina di Cintra con la cosplayer Ksana Stankevich.

Grazie alla serie televisiva pubblicata in streaming da Netflix la popolarità di The Witcher è esplosa, con le vicende dei protagonisti della saga che ormai coinvolgono anche i non appassionati di videogiochi. Insieme a Geralt, Triss e Yennefer, tra le più amate dal pubblico c'è Cirilla Fiona Elen Riannon, conosciuta più semplicemente come Ciri.

Ciri era la legittima erede al trono di Cintra, ma l'assedio da parte dell'Impero di Niflgaard provocò la morte dei suoi genitori e il suicidio dell'intera corte. Ancora una bambina, rimase sola e con i cavalieri nilfgaardiani alle costole. Fu Geralt di Rivia a farle da padre e maestro diventando la sua nuova famiglia.

In questo cosplay di Ciri da The Witcher troviamo una leoncina ormai già cresciuta e pronta a combattere durante gli anni in cui è ambientato The Witcher 3. Addestrata dallo Strigo, Ciri è leggiadra con la spada in pugno e spietata con i nemici. La ragazza indossa una versione invernale del suo più classico outfit.