The Witcher: un cosplay incantevole di Yennefer nella foto di Oichichan

Lo strigo Geralt sta per fare il suo ritorno. Dopo una roboante prima stagione su Netflix, il mondo creato da Andrzej Sapkwoski ritorna con una seconda stagione. Ciò vuol dire che continueranno le avventure dello strigo e di tutti i personaggi che lo circondano, compresa la bella incantatrice Yennefer di Vengerberg.

Yennefer è senza dubbio uno dei personaggi più noti di The Witcher, con una presenza importante sia nei libri che nelle trasposizioni tra videogiochi e serie Netflix. Bisognerà attendere ancora un po' prima di rivederla in carne e ossa con il volto di Anya Chalotra. Tuttavia in rete non si fermano le varie realizzazioni create dalle varie fan o cosplayer professioniste.

Oichi-chan, che vi abbiamo già presentato in passato con un cosplay di Sakura Haruno adulta da Boruto, ha infatti deciso di vestire i panni del personaggio di The Witcher. Per festeggiare il Witchercon che ha rivelato tante novità sul mondo di Sapkwoski, ecco il cosplay di Yennefer incantevole che ha proposto Oichi-chan poche ore fa sulla sua pagina Instagram, riscuotendo già un discreto successo. Vi sarebbe piaciuto vederla nella serie con questo volto?

Il brand si prepara ad accogliere anche il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf su Netflix.