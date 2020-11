The Witcher: questo cosplay italiano di Yennefer ci mostra tutta la sua oscurità

Dopo anni di prosecuzione del suo mondo tramite i videogiochi, l'autore Andrej Sapkowski ha visto i suoi personaggi prendere vita definitivamente grazie alla serie The Witcher prodotta da Netflix. La prima stagione è finita, per quanto riguarda invece The Witcher 2 si è in attesa di aggiornamenti.

Ma l'arrivo della serie di Netflix ha fatto inevitabilmente esplodere il franchise di The Witcher, che ha raggiunto un pubblico ancora più vasto e generalista, esterno a quello esclusivamente videoludico. Per questo in rete sono fioccati tanti cosplay sui personaggi. A livello internazionale abbiamo visto splendide interpretazioni di Triss Merigold, ma anche i fan italiani di The Witcher hanno fatto del loro meglio come dimostrato da Bliss con il suo triplo cosplay su Ciri, Yennefer e Triss.

Rimaniamo in campo italiano con una nuova Yennefer, stavolta di Julia. E la maga di The Witcher stavolta ha un aspetto molto più oscuro. In basso possiamo vedere due foto della cosplayer con un costume realizzato fin nei minimi dettagli, ma ciò che colpisce di più è la fotografia con tutti i ritocchi necessari tra filtri e aggiunte magiche che rendono questa Yennefer bella ma terrificante.

Il volto pallido e il vestito nero contrastano tra loro mentre tutto intorno ci sono lampi ed effetti viola. Vi piace questo cosplay di Yennefer?